BORSE EUROPA piatte dopo dati Pmi contrastanti

LONDRA, 21 maggio (Reuters) - INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3669,5 -0,38 3146,43 FTSEUROFIRST300 1613,77 0,01 1368,52 STOXX BANCHE 222,18 -0,47 188,77 STOXX OIL&GAS 334,37 0,68 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 291,89 0,21 250,55 STOXX AUTO 660,82 -0,21 501,31 STOXX TLC 384,16 -0,03 320,05 STOXX TECH 365,58 -0,58 312,18 Le borse europee sono sostanzialmente piatte dopo che una serie di dati economici usciti stamani ha fornito segnali contrastanti sulla ripresa dell'eurozona. Alle 12,00 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,01% a 1.613,77 punti. Tra le piazze nazionali, il britannico FTSE 100 segna -0,02%, il Dax tedesco perde lo 0,28%, mentre il francese CAC 40 lo 0,31%. I segnali che gli effetti positivi del programma Qe della Bce, come un indebolimento dell'euro, potrebbero aver iniziato ad esaurirsi nel secondo trimestre hanno spinto alcuni investitori a ridurre l'esposizione nell'azionario europeo, anche se resta ai massimi da diversi anni. "Il vento in poppa della ripresa si è fatto un po' meno forte negli ultimi mesi", scrive Ing in una nota ai clienti. Tra i titoli in evidenza oggi: Titoli minerari come Fresnillo, BHP Billiton e Anglo American salgono tra 0,5% e 1,9%, sostenuti dalla speranza che ulteriori misure di stimolo monetario in Cina spingano i prezzi dei metalli. La catena britannica di supermercati Tesco guadagna lo 0,8% sulla notizia di stampa secondo cui inizierebbe il processo di vendita della sua controllata sudcoreana a luglio. No comment dalla società. Poco variato il titolo Deutsche Bank, a - 0,2%, nella giornata in cui è atteso un'assemblea degli azionisti potenzialmente difficile. L'austriaca Raiffeisen Bank perde il 2,2% dopo che i profitti del primo trimestre sono scesi di quasi la metà. Tonfo della tedesca Joyou, che vende articoli per il bagno: -85,8% dopo che la società ha annunciato di stare valutando se dichiarare fallimento.