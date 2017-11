BORSE EUROPA in lieve calo, focus su Pmi

LONDRA, 21 maggio (Reuters) - L‘azionario europeo è in leggero calo in apertura, in scia ai mercati Usa e asiatici, dopo le minute della riunione Fed del mese scorso da cui è emerso che un rialzo dei tassi di interesse a giugno sarebbe prematuro.

Alle 9,30 italiane il FTSEurofirst 300 perde lo 0,23% a 1.609,92 punti.

Tra le singole piazze, il britannico FTSE100 sale dello 0,05%, il tedesco DAX perde lo 0,54% e il francese CAC 40 lo 0,3%.

Oggi giornata di dati macro: dopo i Pmi preliminari di Francia e Germania relativi a maggio, si aspetta quello della zona euro alle ore 10,00.

