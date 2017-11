BORSE EUROPA attese in lieve calo in apertura

LONDRA, 21 maggio (Reuters) - Le borse del Vecchio Continente sono attese in lieve calo oggi, dopo la chiusura positiva di ieri.

Gli spreadbetter finanziari vedono l‘indice di borsa britannico FTSE100 piatto o in calo fino a 3 punti, il tedesco DAX in calo di 18 punti, pari a -0,2%, e il francese CAC 40 in ribasso di 8 punti (-0,2%).

Sul fronte macro in agenda oggi i Pmi preliminari da Francia, Germania e zona euro relativi a maggio.

L‘indice FTSEurofirst300 ha chiuso ieri a +0,47%.

Wall Street ha segnato un lieve calo a seguito della pubblicazione dei verbali della Federal Reserve, che non hanno mutato le attese di un rialzo dei tassi.

I mercati asiatici sono in lieve calo, mentre la borsa di Tokyo oggi ha toccato un nuovo picco da 15 anni.

