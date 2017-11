BORSE EUROPA in lieve rialzo, settore telecom caldo su takeover

LONDRA, 20 maggio (Reuters) - L‘azionario europeo è in leggero rialzo oggi, e gli occhi sono puntati sulla brillante performance della francese Altice che sale del 6,7% circa dopo aver dato l‘ok all‘acquisto di Suddenlink per 9,1 miliardi di dollari per entrare nel settore cavi Usa, in rapida crescita.

Alle 9,25 italiane, l‘FTSEurofirst 300 sale dello 0,12% a 1.607,85 punti. L‘indice è ai livelli più alti da tre settimane dopo il rimbalzo di ieri sulla scia dei commenti della Bce.

Tra le singole piazze, il britannico FTSE100 sale dello 0,1%, il tedesco DAX dello 0,11% mentre il francese CAC 40 cala dello 0,05%.

Si parla di takeover anche per Vodafone : il titolo della società britannica sale di circa il 3,7% dopo che il presidente di Liberty Global, John Malone, ha detto che Vodafone sarebbe un “grande affare” per la sua compagnia.

