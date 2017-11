RPT-BORSE EUROPA poco mosse, bene comparto auto, minerari

(Elimina refuso nel titolo) INDICI ORE 12 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3569,25 -0,11 3146,43 FTSEUROFIRST300 1573,58 0,03 1368,52 STOXX BANCHE 217,2 -0,59 188,77 STOXX OIL&GAS 329,97 -0,19 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 283,1 -0,32 250,55 STOXX AUTO 635,23 1,08 501,31 STOXX TLC 372,88 0,01 320,05 STOXX TECH 355,82 0,06 312,18 LONDRA, 18 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso a metà di una seduta incostante, con Volkswagen che guida al rialzo il comparto auto dopo un miglioramento della raccomandazione sul titolo da parte di un primario istituto bancario. Bene anche il settore materie prime, su prospettive di miglioramento dell'outlook. Alle 12 italiane l'FTSEurofirst 300 index guadagna lo 0,03% a 1573,58. Alla stessa ora lo STOXX Europe 600 Auto sale di oltre l'1%, sostenuto da Volksvagen (+2,5%) dopo che Deutsche Bank ha aumentato la raccomandazione e il target price del titolo a 280 euro da 230. Lo STOXX Europe 600 delle materie prime segna +0,66% grazie alla salita dei prezzi dei metalli chiave per l'industria che lascia ben sperare per il settore. Tra le piazze nazionali, il britannico FTSE 100 segna +0,13%, il Dax tedesco +0,54%, mentre il francese CAC 40 perde lo 0,2. Gli investitori si mantengono cauti anche a fronte del permanere delle tensioni sul debito greco. L'indice della borsa greca cede stamattina il 2,5%. "Il mercato aspetta di capire cosa succederà in Grecia e sui tassi Usa. Questo vuol dire che potrebbe tenersi in range per qualche giorno e che i movimenti potrebbero solo riguardare singoli titoli o singoli comparti", spiega Philippe Gijsels, capo della ricerca di BNP Paribas Fortis Global Markets a Bruxelles. Tra gli altri titoli in evidenza da segnalare anche BHP Billiton tra i più pesanti (-5%) dopo il fiacco debutto delle attività scorporate di South32 . Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia