BORSE EUROPA positive a metà seduta, forte Roche

INDICI ORE 12 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3620,03 0,49 3146,43 FTSEUROFIRST300 1589,39 0,5 1368,52 STOXX BANCHE 220,77 0,65 188,77 STOXX OIL&GAS 334,38 -0,43 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 286,71 0,87 250,55 STOXX AUTO 641,57 0,5 501,31 STOXX TLC 376,03 0,02 320,05 STOXX TECH 358,81 0,53 312,18 LONDRA, 15 maggio (Reuters) - L'azionario europeo mantiene il tono positivo a metà seduta, grazie ai segnali di distensione sul mercato obbligazionario e al rally di Roche, che avanza di quasi il 4% dopo i risultati positivi di un nuovo farmaco oncologico. Alle 12 italiane l'indice FTSEurofirst300 sale dello 0,5% a quota 1589,39. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,48%, il Dax tedesco +0,42%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,63%. "Il sell-off sul mercato dei bond sembra cominciare a rallentare dopo una flessione pesante in un periodo di tempo brevissimo", spiega Craig Erlam, senior market analyst di Oanda. I tassi di interesse ai minimi e gli acquisti di bond da parte della Bce hanno indebolito l'euro e rafforzato le borse europee, anche se segnali di rimbalzo della moneta unica e dei rendimenti delle obbligazioni hanno creato volatilità sui mercati azionari questa settimana. Nonostante il calo registrato dalle borse negli ultimi giorni, però, l'FTSEurofirst 300 resta vicino ai livelli migliori degli ultimi 14 anni e anche il Dax tedesco non è poi così distante dalla quota record segnata il mese scorso. L'FTSEurofirst 300 registra un progresso del 16% da inizio anno. Il Dax sale del 18%. Secondo un equity strategist di Citigroup, nonostante i segnali di bolle emergenti nei mercati finanziari, è ancora troppo presto per andare contro la tendenza rialzista dell'azionario. Tra gli altri titoli in evidenza oggi, da segnalare la salita di Syngenta dopo che fonti industriali hanno detto a Reuters che il gigante Usa Monsanto sta cercando di raccogliere potenziali compratori per asset da 8 mld di dollari per ammorbidire l'authority della concorrenza prima di un nuovo tentativo di takeover sull'azienda belga.