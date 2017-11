BORSE EUROPA viste in ripresa

FRANCOFORTE, 13 maggio (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo in apertura, nonostante la cautela degli investitori per gli sviluppi della crisi del debito greco. Si fa strada intanto un certo ottimismo circa il fatto che l‘inflazione nella zona euro abbia già raggiunto il punto più basso.

Il britannico FTSE100 è atteso in aumento di 16 punti, a +0,2%, il tedesco DAX di 42-45 punti, fino a +0,4% e il francese CAC 40 di 16-17 punti, a +0,3%.

L‘indice FTSEurofirst300 ha perso ieri l‘1,32% a 1.5745,61 punti.

