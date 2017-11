BORSE EUROPA viste in calo, crisi greca mina fiducia

FRANCOFORTE, 12 maggio (Reuters) - L‘azionario europeo è atteso in ribasso in apertura con gli investitori che preferiscono non prendere rischi in mancanza di una svolta nei negoziati tra la Grecia e i suoi creditori.

Il britannico FTSE100 è atteso in flessione di 14-15 punti, fino a -0,2%, il tedesco DAX di 63-66 punti, fino -0,6% e il francese CAC 40 di 17-18 punti, fino -0,4%.

L‘indice FTSEurofirst ha preso ieri lo 0,31% a 1.595,64 punti.

Nell‘atteso incontro di ieri, i ministri finanziari dell‘eurogruppo hanno riconosciuto dei progressi nel negoziato tra la Grecia e i suoi creditori internazionali, ma hanno ribadito che molto deve essere ancora fatto per stringere un accordo su nuovi prestiti in cambio di riforme.

