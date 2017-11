BORSE EUROPA in rialzo guidate da Londra dopo vittoria conservatori

LONDRA, 8 maggio (Reuters) - La borsa di Londra guida in apertura il rimbalzo dei mercati europei dopo che, da sondaggi e proiezioni, i conservatori del primo ministro David Cameron si sono aggiudicati una vittoria con un margine superiore al previsto che consentirà loro di mantenere il potere per altri cinque anni.

A sostenere il sentiment è anche il ritorno della calma sul mercato dei titoli di Stato in Usa e in Europa dopo i recenti selloff, con gli investitori cauti in attesa dei dati sull‘occupazione statunitense in calendario oggi.

Alle 9,25 italiane l‘indice FTSEurofirst guadagna l‘1,69% dopo aver lasciato sul terreno ieri appena lo 0,04%, a 1.547,04 punti. Il britannico FTSE 100 sale dell‘1,76%. Tra i titoli in maggiore evidenza a Londra, Babcock schizza dell‘11,6% e Lloyds del 7,5.

I titoli dell‘FTSEurofirst 300 hanno perso il 6% rispetto ai massimi da 14 anni e mezzo toccati ad aprile, con il rimbalzo dei prezzi del greggio che ha alimentato i timori di un rialzo a breve dei tassi di interesse negli Stati Uniti in una fase in cui la crescita economica procede ancora a stento.

