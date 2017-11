BORSE EUROPA attese stabili in apertura, rimbalzo Londra dopo voto

LONDRA, 8 maggio (Reuters) - Le borse europee sono attese praticamente invariate in apertura oggi. Secondo gli spreadbetter finanziari l‘indice di borsa tedesco DAX aprirà in aumento 5 punti, piatto in termini percentuali, e il francese CAC 40 di 3-4 (+0,1%).

Il britannico FTSE100 è atteso invece in aumento di 95-106 punti - fino a +1,5% - dopo le consultazioni elettorali di ieri che indicano i conservatori di David Cameron si avviano a governare il Paese per altri cinque anni.

Ieri l‘indice FTSEurofirst ha lasciato sul terreno lo 0,04%, a 1.547,04 punti.

I titoli dell‘FTSEurofirst 300 hanno perso il 6% rispetto ai massimi da 14 anni e mezzo toccati ad aprile, con il rimbalzo dei prezzi del greggio che ha alimentato i timori di un rialzo a breve dei tassi di interesse negli Stati Uniti in un momento in cui la crescita economica è a singhiozzo.

Gli investitori oggi attendono i dati sull‘occupazione Usa per capire quale sia lo stato della prima economia mondiale.

