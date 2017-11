BORSE EUROPA interrompono caduta di ieri spinte da risultati società

INDICI ORE 11,32 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3577,5 0,87 3146,43 FTSEUROFIRST300 1560,11 0,3 1368,52 STOXX BANCHE 213,24 0,64 188,77 STOXX OIL&GAS 337,5 0,08 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 279,68 0,55 250,55 STOXX AUTO 638,24 0,62 501,31 STOXX TLC 370,18 0,58 320,05 STOXX TECH 347,77 0,89 312,18 LONDRA, 6 maggio (Reuters) - Le borse europee viaggiano in modesta ripresa oggi, pur con scambi discontinui - dopo la scivolata di ieri per i timori di un default greco - sostenute dai buoni risultati di alcune società e dai dati sui Pmi della zona euro. Gli indici stanno recuperando la flessione di apertura dopo la pubblicazione del sondaggi che mostra come le attività economiche della zona euro hanno iniziato il secondo trimestre all'insegna di una crescita robusta grazie agli ordini che incoraggiano le imprese a effettuare ulteriori assunzioni. Tra i titoli in evidenza oggi: Il produttore danese di turbine eoliche Vestas Wind che guadagna oltre il 3,7% dopo aver chiuso il primo trimestre con un utile operativo prima di poste straordinarie sopra le attese a 79 milioni di euro. La società prevede poi per il 2015 ricavi pari a 7,5 miliardi, un margine operativo di almeno l'8,5% e un free cash flow di 600 milioni (tutte stime superiori alle precedenti); - La società di telefonia mobile Telenor che guadagna circa il 4,3% dopo utili trimestrali ben sopra le attese, un Ebitda in crescita del 17% e ricavi 2015 visti in crescita tra il 5 e il 7%; - Anheuser-Busch InBev, primo produttore mondiale di birra che guadagna oltre il 3% anch'esso su risultati superiori alle attese. - In controtendenza la banca francese Societe Generale che lascia sul terreno oltre il 3% dopo la trimestrale. Alle 11,27 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,32% a quota 1.560,47 dopo aver perso ieri l'1,56%. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,42%. Il Dax tedesco guadagna lo 0,82% e il francese CAC 40 lo 0,5%. L'indice della zona euro STOXX 50 sale dello 0,82% mentre la Borsa di Atene perde lo 0,82%. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia