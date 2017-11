BORSE EUROPA aprono in rialzo dopo calo ieri spinte da risultati

LONDRA, 6 maggio (Reuters) - Le borse europee aprono in leggero rialzo oggi, pur con scambi discontinui, sostenute in particolare dai forti risultati di Anheuser-Busch InBev e Vestas Wind, dopo la performance negativa di ieri per i timori di un default della Grecia qualora non trovi in tempo un accordo con i suoi creditori.

Alle 9,26 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,08% a quota 1556,24 dopo aver perso ieri l‘1,56%.

Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,25%. Il Dax tedesco guadagna lo 0,37% e il francese CAC 40 lo 0,02.

