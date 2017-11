BORSE EUROPA positive, Ubs forte dopo trimestrale

INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3644,37 0,31 3146,43 FTSEUROFIRST300 1588,86 0,56 1368,52 STOXX BANCHE 216,99 0,42 188,77 STOXX OIL&GAS 337,1 0,32 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 282,63 0,17 250,55 STOXX AUTO 651,29 1,09 501,31 STOXX TLC 376,46 0,42 320,05 STOXX TECH 353,95 0,94 312,18 LONDRA, 5 maggio (Reuters) - Le borse europee sono in rialzo a metà seduta, con la svizzera UBS che balza dopo la migliore trimestrale degli ultimi cinque anni. Alle 12 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,56% a quota 1588,86. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 (ieri chiuso per festività) segna +0,54%, recuperando i rialzi messi a segno alla vigilia dalle borse continentali. Il Dax tedesco guadagna lo 0,5% e il francese CAC 40 lo 0,45. L'indice svizzero SMI sale dell'1%, con Ubs stella del listino in rialzo di oltre il 6%. A tenere cauti gli investitori, restano sullo sfondo le tensioni legate all'incertezza sulla Grecia, dicono i trader. L'indice ATG segna un calo del 2,4%. "Pensiamo davvero che il tempo stia finendo per la Grecia. Tutto indica che questa sarà la settimana in cui un accordo sarà raggiunto", commenta Jeremy Batstone-Carr, market analyst di Charles Stanley Alcuni investitori temono anche l'incertezza politica in Gran Bretagna, con le elezioni previste giovedì e i sondagi che dicono che nessuno dei partiti principali ha al momento una maggioranza chiara. Ad ogni modo, a due giorni dal voto, la borsa a Londra sembra tranquilla con l'indice di volatilità, barometro dell'irrequietezza del mercato, in calo del 3,5%. Tra gli altri titoli in evidenza oggi: Allianz perde l'1% dopo un downgrade della raccomandazione sul titolo da parte di Barclays. Infineon sale invece del 3,27% dopo aver alzato le stime su ricavi e profittabilità per la seconda volta quest'anno grazie soprattutto alla debolezza dell'euro. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia