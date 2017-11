BORSE EUROPA attese miste in apertura

GLASGOW, 5 maggio (Reuters) - Le borse europee sono attese miste oggi, dopo la performance positiva di ieri.

Gli spreadbetter finanziari predicono che l‘indice di borsa britannico FTSE100, ieri rimasto chiuso per festività, apra in rialzo di 45-47 punti, pari a +0,7%, il tedesco DAX apra in ribasso di 17 punti (-0,2%), il francese CAC 40 in calo di 0,1 punti (-0,1%).

Wall Street ha chiuso in rialzo ieri, mentre i mercati asiatici sono oggi in calo. Il prezzo del petrolio perde terreno, come anche l‘euro contro il dollaro.

Ieri l‘indice FTSEurofirst ha guadagnato lo 0,58%.

