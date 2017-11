BORSE EUROPA positive dopo dati manifattura tedesca

INDICI ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3636,89 0,59 3146,43 FTSEUROFIRST300 1581,01 0,64 1368,52 STOXX BANCHE 216,68 0,63 188,77 STOXX OIL&GAS 337,11 0,81 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 282,92 0,64 250,55 STOXX AUTO 643,9 0,46 501,31 STOXX TLC 373,35 0,75 320,05 STOXX TECH 351,44 0,77 312,18 LONDRA, 4 maggio (Reuters)- L'azionario europeo è in rialzo a metà seduta sostenuto dai dati tedeschi, diffusi in mattinata, secondo cui il settore manifatturiero è ancora in espansione. Alle 11,40 italiane l'indice di riferimento europeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,64% a quota 1.581,01. Per quanto riguarda le singole piazze, il tedesco DAX guadagna l'1,28% e il francese CAC 40 lo 0,69%. La Borsa britannica oggi è chiusa. L'indice greco ATG cedeva oltre il 2% nei primi scambi stamattina a seguito dei timori sulla situazione debitoria ma ha poi ridotto il calo a circa lo 0,7%. "I dati tedeschi hanno mostrato che l'attività manifatturiera continua ad espandersi nonostante si temesse che il recente rialzo dell'euro l'avrebbe fiaccata. La crescita tedesca è solida e supporta bene il mercato", commenta Christian Stocker, strategist di UniCredit. "Credo che la maggior parte degli analisti rivedranno le stime sugli utili societari 2015-16 al rialzo nei prossimi sei mesi", ha aggiunto. Gli investitori questa settimana si focalizzeranno anche sulle elezioni inglesi, prevsite per giovedì. Secondo gli ultimi sondaggi, nessuno dei partiti principali dovrebbe ottenere una maggioranza chiara. Tra gli altri titoli in evidenza oggi, si segnala la svizzera Syngenta in rialzo dell'8,8% dopo che Bloomberg ha scritto giovedì che Monsanto ha fatto nuovamente un'offerta per acquistarla. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia