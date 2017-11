BORSE EUROPA in leggera ripresa dopo partenza difficile

INDICI ORE 10,57 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3622,61 0,15 3146,43 FTSEUROFIRST300 1578,71 -0,2 1368,52 STOXX BANCHE 216,94 0,12 188,77 STOXX OIL&GAS 338,19 0,48 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 283,21 0,29 250,55 STOXX AUTO 640,98 0,07 501,31 STOXX TLC 375,52 0,67 320,05 STOXX TECH 350,71 -1,79 312,18 LONDRA, 30 aprile (Reuters) - L'azionario europeo mostra segni di ripresa dopo un avvio sostanzialmente negativo, causato dai deludenti dati trimestrali sui profitti di Nokia. Alle 10,55 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 index cede lo 0,19% a quota 1368,52, in recupero dall'apertura. Tra le piazze nazionali, il britannico FTSE 100 segna +0,17%, il Dax tedesco +0,2%, mentre il francese CAC 40 perde lo 0,07. Positiva Madrid, anche sull'onda del migliore Pil trimestrale da 7 anni. Tra i titoli da segnalare: Il gruppo francese Vallourec perde oltre il 14% dopo aver annunciato ieri una perdita netta nel primo trimestre, mentre pesa l'andamento del mercato petrolifero. La società ha indicato misure di riduzione dei costi che dovrebbero comportare il taglio di altri 2.000 posti di lavoro entro il 2017. Il gruppo britannico IAG, proprietario di British Airways, ha registrato un profitto trimestrale, grazie a minori costi per il carburante e il miglioramento delle performance. Il titolo perde però quasi il 3%. L'azienda petrolifera di Stato norvegese Statoil ha superato le aspettative sul trimestre, e il titolo segna un aumento di oltre il 3%. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia