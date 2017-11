BORSE EUROPA poco mosse aspettano Fed

LONDRA, 29 aprile (Reuters) - L‘azionario europeo è poco mosso, dopo un avvio lievemente positivo sostenuto da risultati migliori delle attese per alcuni titoli come la britannica Next , la svedese Handelsbanken e l‘olandese DSM tra gli altri.

Gli investitori restano cauti con l‘attenzione puntata sulla situazione greca e in attesa degli esiti della riunione Fed.

Alle 9,50 italiane l‘FTSEurofirst 300, è sostanzialmente piatto a quota 1618,31 dopo aver perso ieri l‘1,5%.

