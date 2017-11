BORSE EUROPA attese positiva in apertura dopo record Nasdaq

LONDRA, 24 aprile (Reuters) - Le borse europee sono attese al rialzo in avvio oggi sulla scia del record segnato ieri dal Nasdaq, salito oltre il massimo segnato nel marzo del 2000 ai tempi del boom delle dot.com

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice di borsa britannico FTSE 100 apra con un progresso di 21 punti o dello 0,3%, il tedesco DAX in rialzo di circa 73 punti a +0,6% e il francese CAC 40 di 21 punti, pari a +0,4%.

I traders citano anche un rinnovato ottimismo sul fronte greco dopo che il cancelliere tedesco Angela Merkel ha detto di aver avuto un incontro “costruttivo” con il premier greco Alexis Tsipras.

L‘indice paneuropeo FTSEurofirst300, che ieri ha terminato in ribasso dello 0,46%, è in rialzo dello 0,8% in questa settimana, ma sotto i massimi visti la settimana scorsa quando aveva segnato il suo record dal 2000.

