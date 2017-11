BORSE EUROPA depresse da trimestrali deboli, pesa lusso

INDICI ORE 11,25 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3700,83 -0,50 3146,43 FTSEUROFIRST300 1621,28 -0,45 1368,52 STOXX BANCHE 214,98 -0,38 188,77 STOXX OIL&GAS 339,97 -0,48 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 296,14 -0,92 250,55 STOXX AUTO 652,44 -0,37 501,31 STOXX TLC 375,03 -0,22 320,05 STOXX TECH 372,39 0,58 312,18 LONDRA, 22 aprile (Reuters) - Risultati societari poco soddisfacenti deprimono i mercati europei oggi, con il comparto del lusso in particolare ribasso insieme ai petroliferi. Alle 11,25 italiane l'FTSEurofirst 300 cede lo 0,45% a 1621,28 punti. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,71%, il Dax tedesco -0,84%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,14. I marchi della moda Richemont e Kering sono tra i peggiori del listino dopo che la prima ha annunciato un calo dei profitti netti annui del 36% e la seconda una decrescita nelle vendite peggiore del previsto. Il settore petrolifero cede lo 0,5% con BP in calo dello 0,8% e Total dell'1,6%. Tra gli altri titoli in evidenza oggi: In controtendenza, Tesco guadagna quasi l'1% con gli analisti ottimisti sul fatto che il peggio delle perdite è ormai alle spalle. Volvo balza del 12% dopo la nomina dell'ex numero uno di Scania - di proprietà di Volkswagen - alla testa della compagnia automobilistica nordeuropea. Sale anche Rolls-Royce Holdings (+3,4%) dopo aver annunciato che l'AD andrà in pensione a luglio e sarà rimpiazzato dall'ex capo di ARM. Heineken perde il 2% dopo aver confermato l'outlook annuale mentre Roche guadagna l'1,3% dopo aver riportato una salita delle revenue trimestrali. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia