BORSE EUROPA attese in moderata crescita in scia ad azionario Asia

LONDRA, 22 aprile (Reuters) - Le borse europee sono attese moderatamente positive in apertura, beneficiando dei guadagni visti in Asia con le misure di stimolo della Cina e grazie al calo dei prezzi del petrolio dopo che l‘Arabia Saudita ha terminato la sua azione militare in Yemen.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice di borsa britannico FTSE 100 apra in rialzo di 5 punti, pari a +0,1%, il tedesco DAX in rialzo di 40, a +0,3% e il francese CAC 40 in progresso di 15 punti, pari a +0,3%.

Per i risultati societari occhi sulle svizzere Roche e Richemont. Roche ha riportato una crescita del 3% nel fatturato del trimestre mentre Richemont ha detto che gli utili annuali caleranno di oltre un terzo dopo perdite finanziarie che includono attività in derivati.

