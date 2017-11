BORSE EUROPA perdono terreno dopo dati Zew Germania sotto attese

INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3730,77 0,34 3146,43 FTSEUROFIRST300 1630,63 0,63 1368,52 STOXX BANCHE 215,93 -0,06 188,77 STOXX OIL&GAS 343,26 -0,13 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 299,73 0,05 250,55 STOXX AUTO 659,02 1,23 501,31 STOXX TLC 376,89 0,56 320,05 STOXX TECH 369,44 2,37 312,18 LONDRAM 21 aprile (Reuters) - I mercati europei perdono terreno a metà seduta fiaccati da dati sulla fiducia nell'economia tedesca inferiori alle attese in aprile. Il morale degli investitori in Germania è sceso per la prima volta da ottobre 2014, con i timori per la congiuntura mondiale che deprimono le prospettive delle esportazioni e limitano le attese di un ulteriore miglioramento della maggiore economia europea. Alle 12 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,63% a quota 1630,63, ritracciando rispetto ai livelli dell'apertura vicino ai massimi questa mattina dopo i risultati positivi riportati da ARM Holdings , Actelion e SAP. Le compagnie europee si avviano alla stagione dei risultati migliore degli ultimi quattro anni, sovraperformando nettamente le trimestrali delle aziende Usa grazie alla debolezza dell'euro e ai segnali di ripresa dell'economia. Ma restano sullo sfondo anche le tensioni sul fronte greco, dopo che Atene ieri ha ordinato alle società pubbliche di trasferire la liquidità libera presso la banca centrale per poter far fronte ai pagamenti in scadenza. Tra le piazze nazionali, sempre alle 12 circa il britannico FTSE 100 segna +0,04%, il Dax tedesco +0,81%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,22. Atene cede invece il 3,3%, con l'indice settoriale delle banche in ribasso di oltre il 6%. Tra gli altri titoli in evidenza oggi: Credit Suisse cede il 2% nonostante una trimestrale oltre le attese. Alcuni trader citano timori sulla forza del capitale della banca. Associated British Foods perde il 2% dopo aver ridotto alcune stime della guidance a causa di timori legati al forex. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia