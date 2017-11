BORSE EUROPA in rialzo sostenute da trimestrali positive

LONDRA, 21 aprile (Reuters) - Una serie di trimestrali incoraggianti spingono i mercati azionari europei al rialzo nei primi scambi di questa mattina, annullando i timori degli investitori riguardo alla situazione del debito greco.

Alle 9,40 italiane l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dell‘1,1% a quota 1638,35, vicino ai massimi dopo i risultati positivi riportati da ARM Holdings, Actelion e SAP.

Le compagnie europee si avviano alla stagione migliore degli ultimi quattro anni, sovraperformando nettamente le trimestrali delle aziende Usa grazie alla debolezza dell‘euro e ai segnali di ripresa dell‘economia.

Gli investitori attendono anche in mattinata i dati Zew sulla fiducia nell‘economia tedesca, mentre resta comunque sullo sfondo la situazione greca.

Ieri Atene ha ordinato alle società pubbliche di trasferire la liquidità libera presso la banca centrale per poter far fronte ai pagamenti in scadenza.

