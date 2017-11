BORSE EUROPA salgono in aperture, sostenute da deal Telenet-Kpn

LONDRA, 20 aprile (Reuters) - Le borse europee sono in rialzo nei primi scambi di questa mattina, sostenute in particolare dal comparto tlc dopo l‘acquisto da parte di Telenet dell‘unità di telefonia mobile di in Belgio.

Alle 9,35 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,6% a quota 1.616,78 dopo aver perso il 2,3% la scorsa settimana.

Ad aiutare il mood del mercato anche il rialzo dei titoli legati alle materie prime dopo che la banca centrale cinese ha annunciato nuove misure per sostenere l‘economia cinese, primo consumatore al mondo di metalli.

