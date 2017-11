BORSE EUROPA attese in rialzo in apertura

LONDRA, 20 aprile (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo all‘apertura, dopo il netto calo registrato venerdì scorso per i nuovi timori sulla situazione finanziaria della Grecia.

Per oggi, gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice di borsa britannico FTSE 100 apra in aumento di 35-36, pari a +0,5%, il tedesco DAX di 23-25, a +0,2% e il francese CAC 40 di 12-15 punti, pari a +0,2%.

Il dollaro è in calo, i prezzi petroliferi in aumento, il principale indice di borsa per la regione Asia-Pacifico questa mattina è in ribasso all‘indomani della decisione delle autorità cinesi di varare un nuovo pacchetto di stimoli per l‘economia.

Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia