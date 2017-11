BORSE EUROPA deboli a metà seduta

LONDRA, 17 aprile (Reuters) - INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3719,37 -0,86 3146,43 FTSEUROFIRST300 1625,16 -0,65 1368,52 STOXX BANCHE 215,33 -1,31 188,77 STOXX OIL&GAS 342,3 -0,33 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 300,87 -1,04 250,55 STOXX AUTO 657,23 501,31 STOXX TLC 374,8 -0,45 320,05 STOXX TECH 360,31 -0,71 312,18 I mercati europei sono moderatamente deboli questa mattina con SKF e Syngenta tra i titoli peggiori dopo trimestrali poco soddisfacenti. Alle 12,00 italiane l'FTSEurofirst 300 index, che ha toccato il massimo degli ultimi 14 anni all'inizio della settimana, cede lo 0,65% a quota 1625,16. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,19%, il Dax tedesco -1,00%, mentre il francese CAC 40 perde lo 0,87%. SKF cede oltre il 4% dopo aver stimato una domanda piatta per i suoi prodotti nel secondo trimestre, mentre Syngenta lascia sul terreno il 3% dopo aver riportato un calo delle vendite. Secondo alcuni trader, ad appesantire il mood del mercato restano sullo sfondo i timori legati alla situazione greca che stanno spingendo gli investitori a prendere profitto dopo il rally dell'FTSEurofirst 300, pari da inizio anno al 20%. Ieri le autorità greche hanno dato segnali misti di sfida e volontà di trovare un compromesso con i creditori internazionali sulle riforme richieste per sbloccare ulteriori finanziamenti. Alle 12 italiane la borsa di Atene è sostanzialmente piatta a 752,11 punti, con un ribasso complessivo del 9% da inizio anno. "Credo che la situazione greca si risolverà, ma vista la salita delle borse europee da inizio anno qualcuno si mette in sicurezza e comincia a prendere profitto", commenta Darren Courtney-Cook, capo del trading di Central Markets Investment Management. Ion-Marc Valahu, fund manager di Clairinvest, aggiunge che il leggero rimbalzo dell'euro contribuisce a far rallentare il rally delle borse oggi. "Si consolida un po' visti i timori sulla Grecia e il lieve rimbalzo dell'euro", spiega. Tra gli altri titoli, in evidenza oggi la salita della francese Thales (+2,4%) dopo che Goldman Sachs ha portato la raccomandazione a "buy" da "neutral". Bene in controtendenza, sempre su listino francese, anche Accor con un rialzo intorno al 2%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia