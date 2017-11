BORSE EUROPA attese piatte o in lieve calo

LONDRA, 16 aprile (Reuters) - Le borse europee sono attese oggi piatte o in lieve calo anche se i mercati asiatici hanno guadagnato terreno. Pesa anche la debolezza del dollaro provocata dalla diffusione di dati che hanno segnalato un andamento più debole dell‘attese dell‘economia americana.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice di borsa britannico FTSE 100 apra in calo di 1 punto o in crescita di 2 punti, mentre il tedesco DAX in calo di 2 o 9 punti, a -0,1% e il francese CAC 40 in calo di 2 o 4 punto, pari a - 0,1%.

L‘indice europeo FTSEurofirst 300 ieri ha guadagnato lo 0,63%, toccando il massimo degli ultimi 14 anni dopo la conferma degli obiettivi da parte delle autorità monetarie europea.

Il presidente della Bce, Mario Draghi, ieri ha ribadito che l‘implementazione del programma di acquisti di titoli per garantire liquidità al mercato rimane l‘impegno principale della Banca centrale europea.

