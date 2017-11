BORSE EUROPA su massimi 14 anni, aiutano Nokia e minerrai

LONDRA, 15 aprile (Reuters) - INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3809,05 0,65 3019 FTSEUROFIRST300 1650,25 0,64 1316,39 STOXX BANCHE 221,15 0,82 194,21 STOXX OIL&GAS 342,93 1,65 335 STOXX ASSICURAZIONI 306,44 0,21 228,22 STOXX AUTO 665,25 0,97 481,95 STOXX TLC 379,15 0,07 297,6 STOXX TECH 373,18 -0,19 290,51 L'azionario europeo è in rialzo oggi sui massimi degli ultimi 14 anni, sostenuto dai guadagni di Nokia, dopo l'accordo per l'acquisto di Alcatel-Lucent, e dalla buona performance dei titoli minerari grazie al rafforzamento dei prezzi delle materie prime. Il gigante delle tlc finlandese guadagna il 3,1% dopo l'intesa per acquistare la rivale francese per 15,6 miliardi di euro. L'accordo sarà finalizzato nel primo semestre del 2016 e ci si attendono risparmi sui costi operativi per 900 milioni di euro entro la fine del 2019, secondo quanto reso noto dall'azienda. Alcatel-Lucent, che ieri ha messo a segno un progresso del 16% in attesa del deal, oggi cede l'11%, con alcuni analisti che ritengono che l'accordo sia meno favorevole per l'azienda francese sulla base del prezzo del titolo salito tanto ieri. Alle 12,00 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,64% a 1650,25 punti, dopo aver toccato quota 1.653,19, massimo dal 2000. Alla stessa ora lo STOXX Europe 600 Oil and Gas guadagna l'1,65% dopo che il Brent è salito di quasi un dollaro oggi. Royal Dutch Shell, Tullow Oil e BP segnano tutte progressi tra lo 0,8 e il 2,4%. I minerari sono in rialzo anche dopo le notizie negative sul Pil cinese - cresciuto al tasso minimo da sei anni - che hanno rafforzato le speranze di nuovi stimoli in arrivo per l'economia del più grosso consumatore di materie prime del mondo. L'indice settoriale registra un aumento del 2,4%. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,37%, il Dax tedesco +0,43%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,65. Gli investitori si concentrano sulla prossima riunione del board Bce, che potrebbe sanzionare ulteriori fondi di emergenza alla Grecia, tra i primi chiari segnali di ripresa in Europa. Tra gli altri titoli in evidenza oggi, Danone guadagna quasi il 2% dopo vendite oltre le attese nel primo trimestre. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia