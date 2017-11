BORSE EUROPA in rialzo, Nokia sale dopo deal

LONDRA, 15 aprile (Reuters) - L‘azionario europeo è in rialzo oggi, con Nokia forte dopo l‘accordo per l‘acquisto di Alcatel-Lucent.

Il gigante delle tlc finlandese guadagna il 3,1% dopo l‘intesa per acquistare la rivale francese per 15,6 miliardi di euro. L‘accordo sarà finalizzato nel primo semestre del 2016 e ci si attendono risparmi sui costi operativi per 900 milioni di euro entro la fine del 2019, secondo quanto reso noto dall‘azienda.

Alcatel-Lucent, che ieri ha messo a segno un progresso del 16% in attesa del deal, oggi cede l‘11%, con alcuni analisti che ritengono che l‘accordo sia meno favorevole per l‘azienda francese sulla base del prezzo del titolo salito tanto ieri.

Alle 9,45 italiane l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,52% a 1.648,03 punti.

