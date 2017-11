BORSE EUROPA attese piatte o in rialzo

LONDRA, 15 aprile (Reuters) - Le borse europee sono attese oggi piatte o in rialzo, in una giornata in cui sono attesi diversi dati nazionali, tra cui l‘inflazione in Germania e la produzione industriale negli Usa, e risultati aziendali sulle due sponde dell‘Atlantico.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice di borsa britannico FTSE 100 apra piatto, il tedesco DAX guadagni 29 punti (+0,2%) e il francese CAC 40 16 punti, pari a +0,3%.

L‘indice europeo FTSEurofirst 300 ieri ha perso lo 0,45. Wall Street ha chiuso in rialzo grazie al possibile rialzo dei prezzi petroliferi, mentre questa mattina le borse asiatiche sono in gran parte negative.

