BORSE EUROPA da piatte a deboli, occhi su Alcatel e Nokia

LONDRA, 14 aprile (Reuters) - INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3789,01 -1,04 3146,43 FTSEUROFIRST300 1639,95 -0,44 1368,52 STOXX BANCHE 219,9 -0,93 188,77 STOXX OIL&GAS 335,51 -0,37 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 306,48 -0,43 250,55 STOXX AUTO 660,11 -0,84 501,31 STOXX TLC 378,84 -0,19 320,05 STOXX TECH 373,64 -0,21 312,18 Le borse europee sono da deboli a poco mosse a metà seduta oggi, con i titoli telecom Nokia e Alcatel sotto i riflettori dopo che l'azienda finlandese ha detto di essere in colloqui per acquistare la rivale francese. Alle 11,20 italiane, Alcatel-Lucent sale del 14% mentre Nokia cede il 6,6%. Tra le altre tlc, Ericsson guadagna l'1,6% mentre l'olandese Altice sale del 2,2 sostenuta anche da un upgrade del target da parte di Ing. Alla stessa ora l'indice FTSEurofirst 300 index perde lo 0,44%. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,15%, il Dax tedesco -0,78%, mentre il francese CAC 40 -0,64. Il mercato si aspettava un interesse di Nokia sul business wireless di Alcatel e non su tutta l'azienda. "Ora sembra che sia su tutta la compagnia e dunque anche su attività che non sono core per Nokia, il che è un po' preoccupante", spiega Mikko Ervasti, analista di Evli Bank. Tra gli altri titoli in evidenza: La società di logistica svizzera Kuehne Und Nagel perde il 2,8% dopo aver riportato utili piatti nel primo trimestre dell'anno. A.P. Moller-Maersk, tra i fornitori di Kuehne Nagel, cede il 2,2%.