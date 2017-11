LONDRA, 14 aprile (Reuters) - Le borse europee sono poco mosse in apertura oggi, con i titoli telecom Nokia e Alcatel sotto i riflettori dopo che l‘azienda finlandese ha detto di essere in colloqui per acquistare la rivale francese.

Alle 9,30 italiane, Alcatel-Lucent sale del 14% mentre Nokia cede il 6,6.

L'indice FTSEurofirst 300 index sale dello 0,1%.