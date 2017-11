BORSE EUROPA - Indici poco mossi dopo apertura debole

PARIGI, 13 aprile (Reuters) - INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3824,88 0,21 3146,43 FTSEUROFIRST300 1646,04 0,05 1368,52 STOXX BANCHE 221,41 0,54 188,77 STOXX OIL&GAS 336 0,36 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 307,94 0,03 250,55 STOXX AUTO 669,99 -0,15 501,31 STOXX TLC 377,51 0,49 320,05 STOXX TECH 373,27 0,42 312,18 Le borse europee sono poco mosse a metà seduta dopo un'apertura debole su dati macro poco incoraggianti dalla Cina. Alle 11,45 italiane, l'FTSEurofirst 300 sale dello 0,05% a 1646,04. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 cede lo 0,38%, il Dax tedesco è piatto, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,03. Secondo gli ultimi dati, le esportazioni cinesi si sono contratte del 15% a marzo mentre l'import è diminuito al tasso maggiore dal 2009. "E' un'economia basata sull'export per questo i dati di oggi sono preoccupanti, gettano un'ombra sulla ripresa globale", spiega Naeem Aslam, capo analista di Ava Trade a Dublino. Tra i titoli in evidenza oggi: Julius Baer perde fino al 2% dopo che l'AD ha fatto sapere di non avere avuto colloqui per un deal con Credit Suisse Il gruppo petrolifero norvegese TGS cede oltre il 10% dopo l'annuncio del taglio delle stime e di un decimo della forza lavoro. Le compagnie legate alle materie prime sono tra le più penalizzate oggi, con BHP Billiton in calo del 3,3%, Rio Tinto del 2,7% e Anglo American del 2,9 dopo che Citigroup ha annunciato un downgraded del rating a "neutral" sul settore. Volkswagen lascia sul terreno l'1,6% a seguito di forti tensioni tra i vertici della casa automobilistica. Sydbank guadagna invece il 5,8% dopo aver annunciato un programma di buyback. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia