BORSE EUROPA positive, settore auto guida rialzo

PARIGI, 9 aprile (Reuters) - L‘azionario europeo è in rialzo in apertura, sostenuto dai solidi dati macro della Germania e dalla statistiche che mostrano una decisa ripresa del settore auto in Europa.

Il britannico FTSE 100 sale dello 0,3%, il tedesco DAX dello 0,5% e il francese CAC 40 dello 0,4%.

L‘indice FTSEurofirst 300 dei principali titoli europei prende lo 0,4% in apertura a 1.618,32 punti.

In evidenza Renault su del 2,1% e BMW in rialzo dell‘1,9%.

