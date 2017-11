Borse Europa estendono rialzo, bene tedesca K+S, Boskalis

INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3650,61 0,03 3146,43 FTSEUROFIRST300 1580,78 0,4 1368,52 STOXX BANCHE 210,03 0,27 188,77 STOXX OIL&GAS 309,57 1,53 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 295,58 0,52 250,55 STOXX AUTO 663,83 -0,28 501,31 STOXX TLC 368,04 -0,05 320,05 STOXX TECH 363,91 0,39 312,18 PARIGI, 12 marzo (Reuters) - L'azionario europeo prosegue la fase rialzista, ignorando la flessione di Wall Street ed estendendo il rally di ieri con gli investitori che sono in parte aiutati da buoni risultati societari da K+S e Boskalis. Alle 11,20 italiane l'indice FTSEurofirst 300 sale dello 0,37% a quota 1.580,47 dopo essere salito dell'1,5% ieri. Sulle singole piazze, a Londra l'indice FTSE 100 sale dello 0,8%, aiutato da un rimbalzo dei titoli petroliferi spinti dalla ripresa del prezzo del petrolio. Il Dax in Germania arretra sale marginalmente dello 0,1% dai massimi recenti, mentre in Francia l'indice CAC 40 arretra dello 0,03%. I titoli in evidenza oggi: Le azioni della compagnia mineraria tedesca K+S salgono del 4,87%, mentre la società di ingegneristica olandese Boskalis guadagna il 2% sotto i massimi di apertura quando aveva superato il 3%. I titoli del gruppo francese delle telecomunicazioni Iliad sono partiti molto forte salendo in avvio fino a quasi il 5% ma quotano ora attorno alla parità. La società ha promesso un rialzo del 10% dei suoi utili operativi. In Francia le azioni del gruppo Lagardere perdono il 4,3% per la delusione degli investitori dopo la previsione data dalla società per la crescita dei profitti nei prossimi anni. Gli analisti di Exane BNP Paribas giudicano debole la stima di generazione di cash flow e giudicano conservativo l'obiettivo della società di una crescita del 5% dell'Ebitda per il 2015 a tassi costanti rispetto alla loro stima del 7%. Con la stagione dei risultati societari in Europa che volge al termine, le società hanno riportato una crescita del 15,9% nei loro profitti trimestrali, il maggior incremento negli utili europei da metà 2011 e ben al di sopra del 6,8% di aumento registrato per lo stesso periodo negli Usa, secondo i dati Thomson Reuters StarMine. Le aziende europee iniziano a raccogliere i frutti del calo dell'euro. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia