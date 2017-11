Borse Europa in buon rialzo a metà seduta, corre Adecco

INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3626,8 1,67 3146,43 FTSEUROFIRST300 1572,97 1,36 1368,52 STOXX BANCHE 209,12 1,18 188,77 STOXX OIL&GAS 306,55 0,73 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 293,78 1,46 250,55 STOXX AUTO 655,37 2,35 501,31 STOXX TLC 367,67 1,77 320,05 STOXX TECH 360,8 1,79 312,18 PARIGI, 11 marzo (Reuters) - L'azionario europeo parte in rialzo, rimbalzando dopo il sell-off di ieri, con Adecco in evidenza dopo una trimestrale oltre le attese. Alle 11,30 italiane l'indice FTSEurofirst 300 sale dell'1,36% a quota 1572,97. Alla stessa ora il titolo Adecco segna un progresso superiore al 3%. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 guadagna lo 0,24%, mentre vanno nettamente meglio il francese CAC 40 (+1,73%) e il tedesco DAX (+1,61%). A pesare sul listino inglese, anche l'inatteso calo della produzione industriale a gennaio. Le borse europee hanno performato molto meglio da inizio anno rispetto a Wall Street con il paniere FTSEurofirst 300 che ha messo a segno un +14% supportato dall'afflusso di investimenti dovuto al QE della Bce teso a spingere crescita e inflazione. Tra i titoli in evidenza oggi: Credit Suisse sale ancora (+1,6%) dopo il netto rialzo della vigilia, innescato dalla nomina del nuovo AD (+8% il titolo ieri). In controtendenza, Deutsche Post perde il 3,6% dopo aver annunciato un target di profitto per il 2015 sotto le attese di mercato. JCDecaux va ancora peggio (-6,2%) dopo che la holding che controlla il gruppo ha venduto una quota del 5,4%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia