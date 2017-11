Borse Europa viste in calo su nuovi timori per Grecia

PARIGI, 10 marzo (Reuters) - I mercati azionari europei sono attesi in calo in apertura dopo il ritracciamento di ieri: pesano i rinnovati timori per la situazione greca.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in calo di 14-15 punti, pari a -0,2%, il tedesco DAX di 17 punti, pari a -0,2%, e il francese CAC 40 di 8 punti, pari a -0,2%.

Ieri l‘indice FTSEurofirst 300 ha chiuso in calo dello 0,24% a 1.567,09 punti.

I ministri dell‘Eurozona si sono accordati perché i colloqui tecnici tra esperti finanziari di Atene e i creditori internazionali inizino domani, ma hanno avvertito la Grecia che “non ha tempo da perdere”.

