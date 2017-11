BORSE EUROPA - Poco mosse in apertura, occhi su dati occupati Usa

LONDRA, 6 marzo (Reuters) - I mercati azionari europei sono poco mosse in apertura dopo i recenti forti guadagni. Gli investitori sono cauti in vista dei dati sugli occupati Usa, che potrebbero dare un segnale sulla tempistica per l‘aumento dei tassi di interesse americani.

Un sondaggio Reuters fra gli economisti prevede un aumento di 240.000 occupati Usa non agricoli a febbraio, dopo il +257.000 registrato a gennaio. Sarebbe il dodicesimo mese di fila di crescita sopra i 200.000, la serie più lunga dal 1994.

Alle 9,15 italiane, l‘indice FTSEurofirst 300 segna +0,06% a 1.570,45 punti dopo aver chiuso in aumento dello 0,8% ieri.

Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 perde lo 0,1%, il tedesco DAX guadagna lo 0,13% e il francese CAC 40 cala dello 0,14%.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia