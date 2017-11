BORSE EUROPA - Indici tonici su risultati società, occhi su Bce

INDICI ORE 10,24 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3591,65 0,23 3146,43 FTSEUROFIRST300 1560,32 0,21 1368,52 STOXX BANCHE 205,86 -0,43 188,77 STOXX OIL&GAS 315,65 0,35 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 286,27 0,43 250,55 STOXX AUTO 637,04 1,04 501,31 STOXX TLC 371,44 0,13 320,05 STOXX TECH 354,91 0,26 312,18 5 marzo (Reuters) - I mercati azionari europei partono tonici oggi, entusiasmati da alcuni risultati societari come quelli di Carrefour e Schroders. Gli occhi degli investitori sono puntati anche sul meeting Bce che dovrebbe fornire ulteriori dettagli su Qe. Le azioni Carrefour guadagnano l'1,8% dopo l'annuncio della volontà di mettere il turbo alle spese di capitale quest'anno per tenentare di consolidare la ripresa dei suoi iptermercati in Europa ed espandersi nell'emergente mercato brasiliano. Il fund manager britannico Schroders svetta del 2,5% dopo un utile pretasse superiore alle attese con una raccolta netta più che triplicata a 24,8 miliardi di sterline. Circa l'80% delle società dello STOXX Europe 600 hanno pubblicato i propri risultati mettendo a segno un incremento degli utili intorno al 22% che, secondo i dati Thomson Reuters Starmine, rappresenta il miglior risultato di stagione per l'Europa da metà 2011. "I risultati delle aziende sono incoraggianti", ha detto Joffrey Ouafqa, fund manager della parigina Auris Gestion Privee. "Le società hanno fatto un gran lavoro in termini di ristrutturazioni e adesso hanno una forte capacità operativa. Un piccolo incremento dei ricavi basta a spingere in alto gli utili", ha aggiunto. Alle 10,25 italiane, l'indice FTSEurofirst 300 segna +0,22% a 1.560,50 punti dopo aver chiuso in aumento dello 0,76% ieri, tornando vicino al massimo da sette anni toccato a inizio della settimana. In controtendenza i minerari con l'Anglo American, in flessione di circa lo 0,9%, dopo che la Cina ha annunciato un rallentamento della crescita 2015 al 7%, sotto l'obiettivo 2014 del +7,5%, spiegando che il più ristretto margine di crescita da 25 anni sarà la "nuova normalità" per la seconda economia mondiale. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia