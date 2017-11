Borse Europa viste contrastate in attesa della Bce

PARIGI, 5 marzo (Reuters) - I mercati azionari europei sono attesi contrastati in avvio, con una serie di risultati societari che accompagneranno l‘atteso consiglio della Banca centrale europea da cui ci sia aspettano dettagli ulteriori sul programma di acquisti di titoli.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in calo di 10-11 punti, pari a -0,2%, il tedesco DAX in crescita di 8-13 punti, pari a +0,1% e il francese CAC 40 in aumento di 3-5 punti, pari a +0,1%.

Ieri l‘indice FTSEurofirst 300 ha chiuso in progresso dello 0,76% tornando vicino al massimo da sette anni toccato a inizio della settimana.

La Bce, che avvia questo mese il suo programma di quantitative easing, cioè di acquisto di bond, da mille miliardi di euro, dovrebbe dettagliare questo programma oggi dopo la riunione del suo consiglio.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia