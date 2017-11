Borse Europa attese stabili in avvio

LONDRA, 3 marzo (Reuters) - I mercati azionari europei sono attesi stabili in apertura, dopo aver chiuso in lieve calo ieri la prima seduta del mese di marzo.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in progresso di 6 punti, pari a +0,1%, il tedesco DAX in crescita di 7-8 punti, pari a +0,1%, e il francese CAC 40 in aumento di 8-9 punti, pari a +0,2%.

Ieri l‘indice FTSEurofirst 300 ha chiuso in calo dello 0,2% a 1.560,59 punti dopo aver raggiunto il massimo da fine 2007 a 1.567,68.

