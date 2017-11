BORSE EUROPA - Indici prendono fiato dopo miglior inizio anno in decenni

PARIGI, 27 febbraio (Reuters) - INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3567 -0,22 3146,43 FTSEUROFIRST300 1554,48 -0,2 1368,52 STOXX BANCHE 205,52 -0,25 188,77 STOXX OIL&GAS 317,65 -0,32 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 283,8 -0,25 250,55 STOXX AUTO 625,26 0,14 501,31 STOXX TLC 365,87 -0,39 320,05 STOXX TECH 350,56 -0,51 312,18 L'azionario europeo riprende fiato questa mattina, dopo un rally che ha fatto segnare in questi due mesi il migliore inizio di anno dal 1986. Sale in controtendenza Airbus a seguito del netto aumento del suo utile operativo. Alle 11,45 italiane l'FTSEurofirst 300 perde lo 0,2% a 1554,48 punti, dopo aver toccato in mattinata il massimo degli ultimi sette anni. Tra le piazze europee, Londra segna -0,19%, Francoforte è in ribasso dello 0,17%, Parigi dello 0,09%, Madrid dello 0,41. "Gli investitori sono più tranquilli per lo stabilizzarsi della crisi ucraina per la relativa calma tornata in Ue", spiega John Plassard, senior equity sales trader di Mirabaud Securities a Ginevra. "Il rally è così forte che potremmo vedere il mercato salire ancora più in alto. Chiaramente alcuni indici hanno raggiunto livelli pompati, ma siamo ancora lunghi nel breve termine". L'azionario europeo ha messo a segno un progresso del 14% da inizio anno, sostenuto in particolare dalle prospettive legate al QE della Bce che partirà a marzo. Tra gli altri titoli in evidenza oggi: Airlines Group guadagna il 4,4% dopo che il proprietario di British Airways ha aumentato le stime per i profitti nel 2015 di oltre il 20%, dopo aver registrato lo scorso anno un balzo dell'81% negli utili dovuto in particolare al crollo dei prezzi del greggio. Il calo del 50% delle quotazioni del petrolio dalla metà del 2014 ha notevolmente ridotto i costi per le compagnie aereee, con le spese per il carburante che sono circa un terzo delle spese totali nel settore. Lloyds Banking Group guadagna l'1,2% dopo aver annunciato che pagherà il suo primo dividendo in sei anni a causa dell'aumento dei profitti e del miglioramento sul fronte del capitale. UCB cede invece il 3,5% dopo un outlook deludente sui profitti per gli analisti. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia