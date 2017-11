BORSE EUROPA - Indici in rialzo su Grecia, Dax a massimi record

LONDRA, 23 febbraio (Reuters) - INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3505,23 0,42 3146,43 FTSEUROFIRST300 1529,1 0,26 1368,52 STOXX BANCHE 203,85 0,01 188,77 STOXX OIL&GAS 314,59 -0,02 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 279,16 0,54 250,55 STOXX AUTO 626,25 0,44 501,31 STOXX TLC 360,58 0,18 320,05 STOXX TECH 342,81 0,17 312,18 I mercati azionari europei sono in rialzo questa mattina, dopo l'accordo di venerdì sera tra Grecia ed Eurogruppo per l'estensione condizionata di quattro mesi del programma di aiuto finanziario. Alle 11,15 italiane l'indice FTSEurofirst 300 sale dello 0,26% a 1.529,1 punti. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora l'indice tedesco Dax viaggia appena sotto ai massimi record (+0,25%) mentre il Cac francese segna +0,18. In controtendenza, il britannico Ftse è negativo (-0,23%), appesantito in particolare dalla debolezza di HSBC che ha riportato profitti annui in calo del 17%. Il mercato azionario greco è chiuso oggi per una festività. L'accordo tra Atene e i partner dell'euro richiede che il governo greco presenti oggi una lettera all'Eurogruppo con il dettaglio di tutte le misure che conta di assumere durante i quattro mesi di estensione del bailout. Gli analisti sono cautamente ottimisti sull'intesa raggiunta. "Abbiamo superato il primo ostacolo ma la Grecia deve adesso mettere in atto misure serie", spiega Peter Dixon, equity strategist di Commerzbank. "Non credo che la partita sia già finita. Nel corso dei prossimi mesi, avremo ancora discussioni e conseguente volatilità sul mercato". Tra i titoli in evidenza: HSBC cede il 4,6% dopo dati annui particolarmente deludenti. Il titolo svizzero del cemento Holcim guadagna l'1,17% dopo una trimestrale appena sopra le attese e dopo aver annunciato che il suo merger con la francese Lafarge (+0,75%) è in dirittura di arrivo. Il titolo francese del nucleare Areva cede l'1,25% dopo aver stimato perdite nette per 4,9 mld di euro nel 2014. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia