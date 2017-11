BORSE EUROPA - Indici in calo dopo mancato accordo su debito Grecia

INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3412,28 -0,61 3146,43 FTSEUROFIRST300 1498,59 -0,23 1368,52 STOXX BANCHE 198,22 -0,27 188,77 STOXX OIL&GAS 314,61 0,13 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 274,74 -0,43 250,55 STOXX AUTO 599,65 -0,4 501,31 STOXX TLC 357,07 -0,39 320,05 STOXX TECH 335,39 -0,76 312,18 PARIGI, 17 febbraio (Reuters) - I mercati azionari europei sono in ribasso in mattinata, dopo il mancato accordo tra i ministri delle Finanze dell'Eurogruppo e la Grecia che getta ombre sul futuro di Atene nell'euro. Alle 10,40 italiane circa l'indice FTSEurofirst 300 cede lo 0,23% a 1498,59 punti. La borsa greca alla stessa ora cede il 2,5%. L'indice del comparto bancario europeo, molto esposto sul debito greco, perde lo 0,27%. Tra le altre piazze nazionali, il britannico FTSE 100 è l'unico a avere segno più con un progresso dello 0,12%. Il francese CAC 40 segna meno 0,55%, il DAX tedesco -0,63%. A mercati chiusi, ieri, Atene ha respinto la proposta di richiedere un'estensione per sei mesi del bailout internazionale, definendola "inaccettabile". Il ministro delle Finanze olandese, Jeroen Dijsselbloem, presidente dell'Eurogruppo, ha detto che la Grecia ha tempo fino a venerdì prossimo per chiedere tale prolungamento, altrimenti il bailout scadrà a fine mese. "E' un grosso rischio e la pressione è immensa", ha detto Joost Van Leenders, cao economista di Bnp Paribas Investment Partners. "Le parti devono muoversi, ma gli spazi di manovra sono davvero esigui". Tra i titoli in evidenza oggi: Il produttore danese di gioielli Pandora sale del 15% dopo aver riportato profitti oltre le attese nel quarto trimestre e annunciato un progresso nei margini operativi. La tlc francese Orange perde l'1,62% dopo aver dichiarato che i suoi profitti scenderanno leggermente quest'anno a causa della forte concorrenza sul mercato interno. Caixabank lascia sul terreno quasi il 2% dopo aver annunciato il takeover della portoghese Banco BPI. La banca spagnola offre più di un miliardo di euro per il 55,9% dell'istituto, il cui titolo schizza in rialzo del 26,6%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia