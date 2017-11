Borse Europa viste stabili in vista Eurogruppo su Grecia

PARIGI, 16 febbraio (Reuters) - I mercati azionari europei oggi sono attesi stabili in apertura, dopo i forti guadagni della settimana scorsa; gli investitori sono infatti in attesa della riunione dei ministri finanziari dell‘area euro a Bruxelles per vedere se si troverà un terreno comune con il nuovo governo greco.

Ieri la Grecia si è detta fiduciosa sul raggiungimento di un accordo nei negoziati con i partner dell‘Eurozona, ma ha ribadito che non accetterà rigorose misure di austerità.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il britannico FTSE 100 apra in crescita di 2 punti, pari a +0,03%, il tedesco DAX in calo di 1 punti, -0,01% e il francese CAC 40 in rialzo di 3 punti, +0,06%.

Venerdì l‘indice FTSEurofirst 300 ha chiuso a +0,64% attestandosi a 1.502,82 punti.

