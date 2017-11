Borse Europa attese miste, focus su risultati

PARIGI, 12 febbraio (Reuters) - I mercati azionari europei oggi sono attesi misti in apertura con gli occhi degli investitori puntati sui risultati trimestrali delle grandi società come EDF, Rio Tinto and Credit Suisse .

In particolare il gigante minerario Rio Tinto ha annunciato un buy back delle azioni quotate in Australia e a Londra per 2 miliardi di dollari in aggiunta ad un dividendo maggiore delle attese nonostante l‘utile del secondo semestre 2014 peggiore da due anni.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il britannico FTSE 100 apra in calo di 6-8 punti, pari a -0,12%, il tedesco DAX in rialzo di 22-30 punti, pari a +0,28% e il francese CAC 40 a +3-6 punti, pari allo 0,13%.

Ieri l‘indice FTSEurofirst 300 ha chiuso a -0,32% attestandosi a 1483,69 punti.

