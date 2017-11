RPT-BORSE EUROPA - Indici giù in vista vertici europei su Grecia

(modifica riferimento in tabella) INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3373,09 -0,3 3146,43 FTSEUROFIRST300 1485,85 -0,17 1368,52 STOXX BANCHE 191,33 -0,31 188,77 STOXX OIL&GAS 309,6 -0,67 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 276,46 -0,13 250,55 STOXX AUTO 585,57 -0,45 501,31 STOXX TLC 358,74 -0,05 320,05 STOXX TECH 334,12 0,61 312,18 LONDRA, 11 febbraio (Reuters) - I mercati azionari europei scendono leggermente in vista delle riunioni europee per discutere della crisi greca, e l'indice benchmark di Atene ATG perde oltre il 3,5%. Alle 11,15 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 perde lo 0,17% a 1485,85. Tra le piazze nazionali, il britannico FTSE 100 cede lo 0,07%, il francese CAC 40 segna un -0,48%, mentre il DAX tedesco perde lo 0,14. Il primo ministro greco Alexis Tsipras ieri ha superato senza problemi il voto di fiducia sulla cancellazione del programma di salvataggio. I ministri finanziari dell'eurozona si incontrano oggi a Bruxelles alle 17,30 per discutere la situazione, mentre il vertice dei leader Ue si terrà domani. Tra i titoli in evidenza oggi: Male i bancari greci. National Bank of Greece, Bank of Piraeus e Alpha Bank, unici tre titoli greci dell'FTSEurofirst 300, perdono rispettivamente il 9,4%, il 6,2% e il 5,7%. Sul fronte dei risultati, ING Group sale di quasi il 3,2% dopo che la banca olandese ha annunciato il pagamento di un dividendo nel 2015, il primo in sette anni. Norsk Hydro guadagna oltre il 4,1% dopo che il produttore norvegese di alluminio ha annunciato un utile operativo record nel quarto trimestre. DSM sale del 5,7% dopo aver annunciato di attendersi che le entrate del 2015 siano più alte dell'anno scorso nonostante i prezzi bassi della Vitamina E e gli effetti negativi dei cambi. In controtrend l'operatore di telefonia mobile Telenor , giù di oltre il 7,1% dopo avere riportato entrate trimestrali sotto le attese. In territorio negativo anche il titolo della società di esplorazione oil and gas Tullow Oil, focalizzata sull'Africa: fa registrare -1,6% dopo avere riportato una perdita pretasse di 2 miliardi di dollari, la prima in 15 anni, e aver annunciato un taglio del dividendo per far fronte al calo dei prezzi del greggio. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia