Borse Europa attese in lieve rialzo, occhi puntati su Grecia

PARIGI, 11 febbraio (Reuters) - I mercati azionari europei oggi sono attesi in lieve rialzo in apertura, con la Grecia che resta il pensiero principale degli investitori in vista degli incontri dell‘Eurozona per discutere della sua crisi.

Ieri il primo ministro greco Alexis Tsipras ha superato senza problemi un voto di fiducia sul suo progetto di cancellazione del programma di salvataggio.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il britannico FTSE 100 apra in aumento di 1-2 punti, pari a +0,03%, il tedesco DAX 15-21 punti, pari a +0,2% e il francese CAC 40 di 5-8 punti, pari allo 0,2%.

Ieri l‘indice FTSEurofirst 300 ha chiuso in rialzo dello 0,57% attestandosi a 1488,39 punti.

