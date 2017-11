Borse Europa attese piatte o in leggero calo

LONDRA, 10 febbraio (Reuters) - I mercati azionari europei oggi sono attesi aprire piatti o in lieve calo.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il britannico FTSE 100 apra in ribasso di 7 punti, pari a -0,10%, il tedesco DAX in rialzo 3-6 punti, pari a -0,06% e il francese CAC 40 in positivo di 4-5 punti, pari allo 0,1%.

Lunedì l‘indice FTSEurofirst 300 ha chiuso a in calo dello 0,7% attestandosi a 1480,01 punti.

Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia