BORSE EUROPA - Inversione di rotta dopo primi guadagni grazie a trimestrali

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3008,66 -0,46 3019 FTSEUROFIRST300 1317,08 -0,17 1316,39 STOXX BANCHE 187,11 -1,13 194,21 STOXX OIL&GAS 313,66 -0,45 335 STOXX ASSICURAZIONI 233,51 0,05 228,22 STOXX AUTO 450,08 0,4 481,95 STOXX TLC 295,55 -0,71 297,6 STOXX TECH 277,11 0,62 290,51 LONDRA, 30 ottobre (Reuters) - I buoni risultati di alcune società francesi, come Alcatel Lucent e Renault, hanno spinto questa mattina al rialzo in apertura gran parte dei mercati del Vecchio continente, anche se nel corso della seduta gli indici hanno preso a calare. Alle 10,20 circa l'FTSEurofirst 300 segna -0,17% a quota 1317,08. Tra le piazze europee, Francoforte perde 0,58%, Londra lo 0,65%, Parigi lo 0,25%. La casa automobilistica Renault ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita, il produttore di infrastrutture per tlc Alcatel Lucent ha migliorato il margine di profitto lordo nell'ultimo trimestre. Alle 10 circa Renault guadagnava circa il 4,5%, Alcatel saliva di oltre l'11%. Nonostante il rimbalzo nelle ultime due settimane, l'indice francese CAC è comunque sotto di quasi il 10% rispetto al picco di sei anni raggiunto a giugno a causa della debole crescita della seconda economia della zona euro. "Si sentono molte cose negative sulla Francia, ma penso che il prezzo ora sia in linea", dice Markus Huber, senior trader di Peregrine and Black. "Ecco perché appena c'è un'azienda che annuncia risultati migliori o anche in linea con le attese la gente si mette a comprare". Sul fronte globale, i mercati asiatici hanno registrato una seduta in gran parte negativa (con l'indice regionale, che esclude Tokyo, in flessione dello 0,46%), con il dollaro ai massimi da tre settimane sullo yen dopo che la Fed ha concluso il massiccio programma di quantitative easing con toni meno accomodanti del previsto. Altri titoli titoli in evidenza oggi: Il gruppo francese Technip, specializzato nei servizi petroliferi, ha annunciato un utile operativo maggiore delle attese e guadagna quasi il 3%. La maggiore casa farmaceutica tedesca, Bayer, guadagna circa il 3% dopo aver registrato un aumento dell'Ebitda dell'1,4%, leggermente sopra le attese, grazie alle forti vendite della controllata che produce pesticidi. Volkswagen, il principale gruppo automobilistico europeo, ha registrato nel terzo trimestre un utile operativo maggiore delle previsioni, grazie alle vendite dei modelli Audi e Porsche, e guadagna circa il 3%. Il produttore di gas industriale tedesco Linde perde invece oltre il 5% dopo aver tagliato le previsioni 2014 a seguito di una perdita di 229 milioni di euro nel terzo trimestre. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia