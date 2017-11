BORSE EUROPA - Indici ancora in rialzo, sempre giù Sanofi

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3047,1 0,36 3019 FTSEUROFIRST300 1323,29 0,47 1316,39 STOXX BANCHE 192,18 0,07 194,21 STOXX OIL&GAS 313,68 0,57 335 STOXX ASSICURAZIONI 234,09 0,57 228,22 STOXX AUTO 448,81 1,05 481,95 STOXX TLC 297,81 0,66 297,6 STOXX TECH 276,33 0,18 290,51 PARIGI, 29 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo questa mattina, sulla scia dei forti guadagni realizzati da Wall Street in vista dell'annuncio della Fed sulla politica monetaria. Alle 10,45 circa l'FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,47% a quota 1.323,29. Tra le piazze europee, Francoforte sale dello 0,83%, Londra dello 0,62%, Parigi dello 0,31%. La Federal Reserve oggi dovrebbe annunciare la conclusione del piano biennale di acquisto di bond, visti i segnali positivi che arrivano dall'economia Usa. Fonti Fed, comunque, hanno sottolineato di non avere alcuna fretta di alzare i tassi. Su queste attese e grazie all'ottimismo per risultati societari migliori del previsto Wall Street ha guadagnato oltre l'1%, spingendo al rialzo anche l'azionario asiatico. I titoli in evidenza oggi: Sanofi è in controtrend anche oggi: il gruppo farmaceutico francese perde il 3,7% dopo che il suo board oggi ha annunciato la decisione di rimuovere l'AD Chris Viehbacher. Schneider Electric, specialista globale nella gestione dell'energia, guadagna circa il 2,9% dopo avere registrato un aumento del 7% nelle vendite del terzo trimestre e dopo aver detto che l'Europa occidentale mostra segni di stabilizzazione attesi da tempo per quanto fragili. Il gruppo olandese di servizi marittimi Fugro lascia sul terreno quasi il 24% dopo aver annunciato che non pagherà un dividendo per il 2014 per via del deteriorarsi dei mercati e la pressione dei prezzi sui progetti petrolio e gas. La notizia ha impattato negativamente su altre società del settore come CGG e Subsea, in calo rispettivamente del 2,5% e dell'1,6%. STMicroelectronics perde il 7,9% circa: la maggiore società europea di semiconduttori ha annunciato utili netti trimestrali migliori delle attese ma ha detto che i margini saranno piatti e il fatturato diminuirà nel trimestre finale per le condizioni del mercato. Circa un terzo delle società presenti nell'indice benchmark STOXX Europe 600 hanno comunicato finora i risultati trimestrali, con il 67% che ha centrato o superato le previsioni sui profitti e il 59% che ha centrato o superato le stime di fatturato. In termini assoluti, le società europee hanno registrato una crescita del 13,6% nei risultati trimestrali, e un aumento dello 0,7% del fatturato. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia